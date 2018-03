Vasemmistoliiton Li Andersson varoittaa asiakasmaksujen noususta – "Hallituksen sotematematiikka on mahdoton yhtälö"

"Hallituksen sotematematiikka on mahdoton yhtälö"

– Hallituksen sotematematiikka on mahdoton yhtälö, Li Andersson sanoo.

Maakuntien verotusoikeudelle kannatusta

– Helsinki-Uusimaa on liian iso maakunta ja toisaalta esimerkiksi Pohjanmaalla on liian monta maakuntaa. Jos haluamme saada uudistuksen aikaiseksi, nykyinen maakuntajako on looginen lähtökohta. Toivottavasti pystymme tulevaisuudessa tarkastelemaan, onko mahdollista lisätä maakuntien välistä yhteistyötä tai jopa yhdistää joitakin maakuntia, Li Andersson sanoo.