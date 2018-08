Vasemmistoliitto toivoo punavihreää hallitusta – Andersson moittii Orpon budjettiesitystä

– Orpon budjettiesitys on tyypillinen esimerkki siitä talouspolitiikasta, jota hallitus on tehnyt koko tämän vaalikauden ajan. Sanotaan, että on tiukat ajat, ja siksi pitää leikata pienituloisilta ja koulutuksesta, mutta samaan aikaan käytetään mittavia summia hyvätuloisia suosiviin verokevennyksiin tai ympäristölle haitallisiin verotukiin, mitä on lisätty tämän vaalikauden aikana.