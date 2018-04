Vauhdilla herännyt kevät nosti tulvat huippuunsa Etelä-Suomessa: Pohjoiseen odotetaan keskimääräistä pahempia tulvia

Etelä-Suomen tulvahuippu on käsillä. Tällä kertaa tulva on jäämässä keskimääräiseksi ja isommilta vahingoilta vältytään. Sen sijaan Pohjois-Pohjanmaalle, Lappiin ja Itä-Suomeen odotetaan keskimääräistä pahempia tulvia, koska lunta on niin paljon.