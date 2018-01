Väyrynen neljän prosentin gallupluvuista: "Kannatukseni on todellisuudessa ainakin kaksinkertainen"

– Jälleen näyttää käyvän niin, että mielipidemittauksissa todellinen kannatukseni ei tule esille. Kannatukseni on todellisuudessa ainakin kaksikertainen Ylen mielipidemittaukseen verrattuna. Olen nyt kiertänyt ympäri Suomea ja verrannut kokemuksiani kuuden vuoden takaiseen ja näyttää siltä, että noste on samaa luokkaa kuin silloinkin.

Toinen kierros mielessä

Presidentinvaaleihin on noin kolme viikkoa aikaa. Väyrynen sanoo, että tähän mennessä keskusteluissa on ollut hyvin monenlaisia teemoja ja tärkeitä kysymyksiä. Hän mainitsee yhdeksi tärkeäksi teemaksi niin sanotus avointen rajojen politiikan.

– Tässähän on sellainen ristiriita, että mielipidetiedustelujen mukaan noin 2/3 suomalaisista vastustaa sitä politiikkaa, jota Sauli Niinistö ajaa. Tässä on valtava ristiriita, kun on mielikuvien perusteella syntynyt tällainen valtava kansansuosio ja sitten on todellisuudessa se politiikka, jota kansan suuri enemmistö vastustaa.