Paavo Väyrynen lykkää paluutaan, tekee "vakavan yrityksen" nousta keskustajohtoon ja on tyytymätön soteen – lue koko puhe sanasta sanaan

Vime päivinä on keskusteltu kiivaasti sote- ja maakuntauudistusten kohtalosta. Tähän liittyen on arvailtu sillä, aionko siirtyä Euroopan parlamentista eduskuntaan kaataakseni ne.

En halua kuitenkaan ryhtyä tukemaan uudistusten kaatamista. On parempi hyväksyä ne nyt meneillään olevan valmistelun pohjalta. Samalla on ryhdyttävä valmistelemaan niiden korjaamista heti uuden eduskuntakauden alussa.

Tämän vaalikauden hallituspolitiikka on ollut pääosin onnistunutta, mutta on myös tehty pahoja virheitä. Vaaleihin käytäessä virheet on tunnustettava. Seuraavalla vaalikaudella politiikan suuntaa on korjattava.