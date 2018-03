Kansalaispuolue: Väyrysen väärinkäytökset jatkuneet pitkään: "Kyse suurista, viisinumeroisista summista – olemme todella pettyneitä"

– Väärinkäyttöä on tapahtunut jo ennen presidentinvaaleja viime vuoden aikana. Kyse on viisinumeroisesta summasta, Kilpeläinen kertoo.

Kilpeläisen mukaan kyse on useamman asian kokonaisuudesta. Taloudellisten väärinkäytösten lisäksi puolue katsoo Väyrysen vahingoittaneen puoluetta muun muassa pyrkimällä kilpailevan puolueen Keskustan puheenjohtajaksi. Väärinkäytökset selvisivät lopulta Kilpeläisen mukaan tilinpäätöksen yhteydessä.

– Hän oli puolueen puheenjohtaja varsin pitkään ja hänellä oli sitä kautta tilinkäyttöoikeudet. Hänelle on annettu useita viikkoja aikaa korjata näitä asioita ja hän ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin niiden korjaamiseksi.

– Emme halua nyt kommentoida sitä. Päätös on tehty tänään ja alkuviikon aikana katsotaan sitten seuravat liikeet ja mitä voidaan kertoa.

– Erittäin valitettava tilanne, että tällanen asia on paljastunut ja tämä on suuri pettymys. Hänen valitsema linja on ollut kestämätön.