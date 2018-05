Vaikka nousuvauhti on kunnan mukaan hieman hidastunut eilisestä, on yhä mahdollista, että vedenkorkeus voi nousta vuoden 2005 tulvien tasolle. Lähipäivien sää vaikuttaa tilanteen kehittymiseen.

Kittilässä on jatkettu kunnan kiinteistöjen suojausta. Kunta varautuu edelleen evakuoimaan muiden muassa Metsolan ja Pääskylän palvelutalot sekä Lanssitien rivitalot Pääskylänniemen alueella.

Lapin ely-keskuksen ja pelastuslaitoksen mukaan vettä on noussut Sodankyläntielle, mutta tie on yhä käytössä. Tilanne on sama Sirkka–Muonio-välillä kantatiellä 79.