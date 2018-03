Veikkaus salaperäisenä 90 miljoonan Eurojackpot-voittajista – "Kyllä me näistä enemmän tiedetään"

Aiemmin Veikkaus on kertonut, että 90 miljoonan euron voitto oli pelattu Loimaan Prismassa, ja se oli viiden osuuden porukkapeli.

Veikkaus tietää enemmän voittajasta

Veikkaus kertoo, että se tietää voittajasta enemmän kuin julkisuuteen on kerrottu. Veikkauksen tiedottaja Tero Talaslahden mukaan yhtiöllä on muun muassa tiedossa minä päivänä ja mihin aikaan peli on pelattu.