Veli kommentoi: Suvi Lindénin ja Patrian läheisyys Hallissa on vain maantieteellistä

Lindén on NxtVn Finland -yhtiön hallituksen puheenjohtaja, ja yritys pyrkii perustamaan ostamansa Hallin entisen varuskunnan paikalle datakeskuspuistoa. Alue sijaitsee Patrian toimipaikan lähellä.

Suvi Lindén ei ole vastannut STT:n haastattelupyyntöihin. Myös hänen veljensä Seppo Lindén on mukana yrityksessä operatiivisena johtajana.

– Yksi keskinäinen palaveri Patrian kanssa käytiin, ja silloin kerroimme, mitä Halliin suunnitellaan. Se on kohteliasta, Lindén kertoo.

Hanke etenee hitaasti

Suvi Lindén ei ole NxtVn:ssä omistajana. Seppo Lindénin mukaan ex-ministeri on kuitenkin se, joka houkutteli yrityksen perustajan Sedrakin Suomeen tutustumaan maan datakeskuspuistomahdollisuuksiin. NxtVn:llä on Suomessa nyt kolme yhtiötä, NxtVn Finland, NxtVn Jämsä ja NxtVn Halli, jotka on Seppo Lindénin mukaan tarkoitus yhdistää yhdeksi.