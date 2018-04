Venäläisvaunuturma: Lammella haisee pahalta, maaperässä tuhansia litroja vaarallista ainetta – lähivesistöjen tilanne on huono

Ympäristönsuojelun asiantuntija Esa Rouvinen Etelä-Savon ELY-keskuksesta on ollut mukana tutkimassa onnettomuuspaikan ympäristöä.

– Vaunun sisältö tuli käsittääkseni kauttaaltaan alueelle ja maaperään. Siitä se on tietysti lähtenyt pikkuhiljaa valumien mukana eteenpäin, Rouvinen kertoo.

Kemikaalin haistaa läheisellä lammella

Tapahtumapaikalta on suhteellisen lyhyt matka kirkasvetiselle Sarkaveden järvelle.

Maahan valunutta kemikaalia on valumien kautta päätymässä myös Sarkaveteen. ELY-keskuksen ylijohtaja Pekka Häkkisen mukaan lähivesistöjen tilanne on huono .

– Lähellä on myös pieni lampi, ja siellä haisi aine, Rouvinen sanoo.

– Todennäköisesti jonkinlaisia ennallistamistoimia on pakko tehdä. Aihe on vesiliukoista ja kulkee veden mukana, joten vesistöt voivat aiheuttaa tässä kohtaa isomman kysymyksen kuin maaperä, Rouvinen miettii.

VR on tutkinnan keskiössä

– On vielä paljon työtä ja varmistettavia asioita, mutta se on selvää, että kuljetus ei ollut jäämässä Suomeen, kertoo Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi.

– Se on tietysti hyvä kysymys, kun juna tulee Vainikkalasta ja on menossa Kotkaan, miksi se on Mäntyharjulla, mutta sitä selvitetään, Nurmi sanoo.