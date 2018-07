Veneilijöiden piinaviikot käynnissä: Korventava helle ja sinilevää täynnä oleva uimakelvoton meri sotkevat saaristolomat – "Vaimon ennuste on, että kohta haisee"

Saaristomerellä puolisonsa ja ystäväpariskunnan seurassa purjehtivan Matti Hautaslon mukaan vesi on tällä hetkellä niin leväistä, ettei uiminen ole käytännössä mahdollista.

– Viime vuonnakin oli päiviä, jolloin tilanne oli näin huono, mutta nyt on yhdistelmä, jossa on näin kuuma ja uimaan ei pääse.

– Koko ajan joudumme säännöstelemään vettä. Koska veneessä ei ole suihkua, kaadamme vesikannusta vettä niskaan ennen nukkumaanmenoa, koska täällä veneessä on pätsi.

– Alueellinen vaihtelu on isoa. Muutaman kilometrin välein se vaihtuu, mutta pahimmillaan vene on tehnyt veteen vihreää vanaa ja helpoimmillaan on jatkuvaa hiutaletta, Hautsalo kuvaa tilannetta.