Verenluovuttajat liikkeellä tapaninpäivänä: ”Tilanne on nyt hyvä”

– Pidimme tapaninpäivänä paikat auki paikat ja veripalvelutoimistoihin tuli tosi kivasti luovuttajia. Meillä vieraili lähes tuhat luovuttajaa, kun normaalisti arkipäivänä käy 800 luovuttajaa. Tilanne on nyt ihan hyvä. Nyt kun mennään uutta vuotta kohti, aika normaaleilla verenluovutusmäärillä varmaankin pärjätään, Toiviainen sanoo.

– On hienoa, että ihmiset käyvät myös joulun aikaan luovuttamassa ja toki aina on tarvetta. Jos nyt ei joulun pyhinä ole luovuttamaan ehtinyt, yhtä hyvä on tulla tammikuussa.