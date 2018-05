Verottajan yllättävä tulkinta pakotti Pekan luopumaan elämäntyöstään – "Ei näin epävarmassa ympäristössä voi yrittää"

Jutun video on kuvattu viime heinäkuussa. MTV Uutiset haastatteli Kääriäistä ja pienpanimoliiton puheenjohtajaa Mika Tuhkasta Suuret Oluet Pienet Panimot -tapahtumassa.

Verottajan tulkinnasta tekee erikoisen se, että se on ristiriidassa EU:n talouskomissaarin pienpanimodirektiivistä viime vuonna tekemän linjauksen, hallinto-oikeuden päätösten (1997 ja 2005) sekä aluehallintoviraston tuoreen tulkinnan kanssa. Kääriäinen on valittanut verohallinnon tulkinnasta hallinto-oikeuteen, mutta on päättänyt silti luopua roolistaan Lammin Sahdin johdossa ja omistuksista, koska haluaa varmistaa sen toimintaedellytykset.