Video: Uhkaava savupatsas täytti taivaan Raja-Joosepissa, Piia päätti jatkaa matkaansa savun tieltä – Lapin metsäpalot jatkavat riehumistaan

Perjantai-iltana Lapin pelastuslaitos ilmoitti Twitterissä, että Inarista lähti virka-aputehtävään Venäjän puolelle sammutusyksikkö. Tarkoituksena on suojata Venäjän puoleista raja-asemaa.

Metsää palaa Paavonpalo-Lutto-alueella, joka on noin seitsemän kilometriä Raja-Joosepin raja-asemasta etelään.

Valmiutta kohotettu



Lapin pelastuslaitos on kohottanut valmiutta ja varautuu laajoihin sammutustehtäviin sekä Raja-Joosepin että Sallan alueilla. Ongelmana on kuitenkin se, että Lapissa on viime aikoina ollut laajoja maastopaloja, jotka ovat verottaneet kalusto- ja miehistöresursseja.