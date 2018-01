Video: Uljas lapinpöllö oleilee Helsingin Viikissä – "Eksyy etelään ehkä joka toinen vuosi"

– Ei tiedetä tarkkaan, mistä se on tullut, mutta todennäköisesti itärajan takaa. Pohjoisessa lapinpöllöllä oli heikompi vuosi, mutta idässä pesintä on mennyt paremmin. Siellä, mistä se on lähtenyt, on ravinto loppunut, arvio BirdLife Suomen tiedottaja Jan Södersved.