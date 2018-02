Vihapuhe rajoittaa tutkijoiden ilmaisunvapautta – poliisille kerrottu häirintä on vain jäävuoren huippu

Poliisille kerrottu häirintä on vain jäävuoren huippu

Poliisi ei tilastoi erikseen tieteentekijöihin kohdistuvaa häirintää ja uhkailua. Poliisitarkastaja Måns Enqvist Poliisihallituksesta kuitenkin kertoo, että tapauksia on heillä tiedossa. Ne ovat todennäköisesti vain jäävuoren huippu.

– Kyseessä ovat asianomistajarikokset, joten poliisi ei lähde tutkimaan niitä ilman ilmoitusta. Viestini on, että häirintää ei pidä sietää vaan siitä kannattaa ottaa yhteyttä poliisiin.

Rikosnimikkeistä kyseeseen voivat tulla esimerkiksi kunnianloukkaus, laiton uhkaus tai kiihottaminen kansanryhmää vastaan.

Laki ei määrittele viharikosta omaksi rikollisuudenlajikseen, mutta se voi olla rangaistuksen koventamisperuste. Koventamista sovelletaan, jos kohteena ovat laissa määritellyt vähemmistöt. Tutkijoiden kokema häirintä ei useinkaan täytä tätä kriteeriä, mutta häirintä voi täyttää toisen rikoksen, kuten kunnianloukkauksen tunnusmerkit.

Poliisi on erityisesti viime vuonna tehostanut toimia kitkeäkseen vihanlietsontaa netissä. Henkilöstöä koulutetaan, vihapuhetta tarkkaillaan ja nettivinkin kautta voi lähettää ilmoituksia epäilyttävästä aineistosta.