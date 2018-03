Vihapuhe uhkaa saamelaisten sananvapautta

"Saamelaisuus on for dogs and womens. Älkää ulisko."

Tili on anonyymi, mutta ilmiö on tuttu Petra Laitille. Hän on Suomen saamelaisnuoret ry:n puheenjohtaja ja kohtasi vihapuhetta ensimmäisen kerran ala-asteella. Sittemmin lokaa on satanut Laitin blogissa ja Twitter-tilillä. Kohteina ovat sekä Laiti henkilönä että saamelaiset kansana.