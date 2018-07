Vihdin Enäjärvestä nostetaan yhä ämpärikaupalla kuolleita simpukoita – onko stressillä osuutta joukkokuolemiin?

– Olen itse vienyt järven keskikohdasta 30 litraa simpukoita viime päivinä. Nummelan päässä tilanne on ilmeisesti tuskaisempi. Tilanne on kuitenkin rauhoittunut alusta, jolloin simpukoita kerättiin yli viisi tuhatta.

Monen tekijän yhteisvaikutus?

Enäjärvestä on kerätty useita näytteitä, joista Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry on analysoinut suurimman osan. Tutkimuspäällikkö Anne Liljendahl kertoo, että selkeää, yksittäistä syytä simpukoiden kuolemaan ei tutkimuksissa ole löytynyt.

Poikkeuksellinen vuosi

– Järven pintavesi on ollut jo toukokuusta asti 20 astetta. Nyt pintavesi on 27 ja pohjavesi 20 astetta. Kun on paljon lämpöä, valoa ja ravinteita, tässä on lopputulos.