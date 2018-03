Vihreät puolueiden vetovoimasta: Vihreiden ja perussuomalaisten linja kristallinkirkas, SDP:n sekava

– Aika on sellainen, että vihreiden arvot saavat yhä enemmän kannatusta suomalaisten keskuudessa, tiivistää vihreän puolueen varapuheenjohtaja Hanna Halmeenpää.

"Kansa jakautuu vahvemmin"



– Ihmisten on helpompi valita puolue, jonka asiat ja arvot ovat selkeät. Sen taustalla on ehkä sellaista, että ihmiset näkevät kristallinkirkkaasti, mitä vihreät ajavat ja sama pätee perussuomalaisiin. Ehkä sosialidemokraatit ovat monelle ihmisille sekava sekoitus sitä, että mitä ne demarit nyt oikein ovat. Heidän tavoitteet eivät ole niin selviä, arvioi vihreiden varapuheenjohtaja.

SDP: Toiminnallamme on vetovoimaa



– SDP:n jäsenmassa on liittynyt aiempina vuosikymmeninä. Eli se jäsenmäärän pieneneminen johtuu siitä, että jäsenmäärästä poistuu, kommentoi SDP:n järjestöpäällikkö Jenny Suominen.

– Esimerkiksi aktiivimallin ympärillä on ollut vilkkautta. Toiminta, mitä meillä on näiden asioiden ympärillä tarjota, niin sillä on selvästi vetovoimaa.