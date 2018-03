Vihreiden Aalto MTV Uutisextrassa: Kukaan ei halua hallituksen sote-mallia – kokoomuksessa johtajuuden on ottanut Vapaavuori

MTV:n Uutisextrassa vieraillut oppositiopuolue vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto sanoo, että kokoomuksessa arvostelijoita on muitakin ja johtajuuden on ottanut Helsingin pormestari Jan Vapaavuori.

– Hän on pitänyt kiinni niistä asioista, joista kokoomus tunnetaan eli aktiivinen kaupunkipolitiikka ja tervettä järkeä sote-keskusteluun. Samaan aikaan maan hallituksessa kokoomus on hylännyt sivistys- ja koulutuspolitiikan ja edistää vahvasti keskustan maakuntapolitiikkaa, syyttää Aalto MTV Uutisten haastattelussa.

Oppositio on vaatinut sote-mallin viemistä EU-komission arvioitavaksi niin sanottuun notifikaatio-menettelyyn. Kyse on siitä, ovatko julkiset ja yksityiset toimijat samalla viivalla. Aallon mukaan vaarana on nyt valtion joutuminen korvausvastuuseen.