Vihreiden Aalto vaatii ulkoministerin eroa: “Nyt on aika lunastaa arvopuheet ja näyttää Soinille ovea”

Vihreät on koko ajan kritisoinut ulkoministeri Timo Soinin (sin.) aborttikommentteja, mutta nyt puheenjohtajan viesti on aiempaa selvempi.

– Soinin on lähdettävä. Hän on toiminut useita kertoja vastoin Suomen virallista linjaa. Hän on saanut moitteet, mutta jatkaa edelleen naisten ja tyttöjen oikeuksien polkemista ja halveeraamista. Mielestäni tässä yhteydessä Suomen virallinen linja on se mitä pitäisi noudattaa eikä Soinin oma linja, Touko Aalto sanoo MTV:n Uutisextran haastattelussa.