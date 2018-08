Vihreiden poliitikko protestoi lennolla – saako lainsäätäjä vastustaa sääntöjä? "Suomalaisten sokea usko järjestelmään on vaarallista"

Historiasta löytää useita esimerkkejä kansalaistottelemattomuudesta. Aihetta tutkineen Tampereen yliopiston sosiologian apulaisprofessori Eeva Luhtakallion mukaan kansalaistottelemattomuudesta on usein ollut niin sanotusti hyötyä.

– Haittoja ja hyötyjä on tärkeä asettaa rinnakkain ja pohtia, kummat ovat tärkeämpiä. Kovin yksinkertaista tämä ei ole.

Voidaanko historian saatossa tapahtunutta kansalaistottelemattomuutta verrata Pennasen tapaukseen – kuten esimerkiksi sosiaalisen median keskusteluissa on tehty – on kuitenkin oma seikkansa.

Tummaihoisen päätös istua valkoihoisen paikalle hämmensi

Riski on kokonaan pakolaisten

– Kysymys on siitä, onko aidosti humanitaarisen ajattelun mukaista palauttaa ihmisiä sotaa käyviin maihin ylipäätään. Tilanteet vaihtelevat sisällissotien runtelemissa maissa paljon kuukausittain ja Suomen nykyinen linja siirtää tämän riskin kokonaan pakolaisten riskiksi.

Historia näyttää merkityksen

Kansalaistottelemattomuutta tutkineen Eeva Luhtakallion mukaan Parksinkaan toimintaa ei pystytty aikoinaan arvioimaan siinä hetkessä, vaan historia on näyttänyt sen merkityksen.

Hän ajattelee, että turvapaikkaprosesseissa on havaittu sen verran ongelmia, että asian kanssa joudutaan historiallisesti vielä kasvotusten. Esimerkiksi Unicef on kritisoinut Suomea alaikäisten turvapaikanhakijoiden kohtelusta.

Parksin ja Pennasen tapauksessa on kuitenkin monia eroja. Yksi niistä on se, että toinen oli aktivisti, kun taas toinen on poliitikko.