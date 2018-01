Viialalaiset koulupojat keksivät metkan tavan auttaa entistä päiväkotiaan – "Kynästä se alkoi ja lopuksi heillä oli osa Arabian astiastoa"

Videot omalla Youtube-kanavalla

Sopivaa hyväntekeväisyyskohdetta oli alkuun vaikea päättää, kun hyviä kohteita on niin monenlaisia. Sitten pojilla välähti.

– Me ollaan kaikki oltu tuossa Pajantien päiväkodissa Viialassa ja ajateltiin, kuinka hyvin meitä siellä pidettiin. Ajateltiin, että haluttaisiin antaa se sinne, Roope sanoo.

"Saavat ostaa itse mitä haluavat"

Astiaston pojat möivät lopulta paikallisella kirpputorilla. Siitä saaduilla rahoilla he ostivat 60 euron arvoisen lahjakortin paikalliseen Halppis-kauppaan.

– Me haluttiin ostaa se lahjakortti Halppiksesta, kun haluttiin tukea Viialalaista kauppaa, Roope sanoo.

Pojat veivät lahjakortin päiväkotiin viime viikon keskiviikkona. Vaikka poikien päiväkotivuosista on jo jonkin aikaa, paikalla oli myös tuttuja kasvoja.

Seuraava projekti jo suunnitteilla

Nyt pojilla on mielessään jo seuraava hyväntekeväisyystempaus. Kohteen etsintä on kuitenkin vielä työn alla. Team RAE on kysellyt ideoita myös YouTube-kanavansa katsojilta.