Viikonloppuöihin lisää poliiseja ravintolojen aukiolojen pidentyessä – "Väkevien veroale vuonna 2004 näkyi kentällä"

Helsingin poliisi seurasi viikonloppuna, onko väkevämpien oluiden ja lonkeroiden saatavuuden kauppamyynnillä vaikutusta poliisin tehtäviin. Keskimäärin poliisilla on pääkaupungissa viikonloppuisin 300-400 keikkaa vuorokaudessa. Hälytyksistä valtaosa liittyy alkoholiin.

– Poliisitoiminnan kannalta viikonloppu oli rauhallinen ja aika normaali tammikuun viikonloppu. Tyypillistä tehtävää on vaikea nimetä, mutta päihtyneisiin henkilöihin ne pääsääntöisesti liittyivät kuten yleensäkin. Häiriökäyttäytymistä esiintyi jonkin verran, kolareita oli normaalia vähemmän ja puolen tunnin ratsiassa kärähti kaksi rattijuoppoa, mikä oli vähän huolestuttavaa, komisario Johanna Sinivuori Helsingin poliisista summaa.

Neljä viidestä tehtävästä liittyy alkoholiin

Sinivuoren mukaan alkoholilain muutosten vaikutuksia on tärkeä seurata jo senkin takia, että suurin osa poliisin tehtävistä liittyy tavalla tai toisella alkoholiin. Hänen arvionsa mukaan noin neljä poliisin tehtävää viidestä liittyy alkoholiin, huumeisiin tai niiden sekakäyttöön.

– Jo muutaman vuoden ajan on näkynyt sellainen kehitys, että nuoriso ei käytä enää niin paljon alkoholia kuin ennen. Tilanne on aivan erilainen kuin 10-20 vuotta sitten. Myös koulun loppumiseen ja alkamiseen liittyvä juhlinta on rauhoittunut, itse 15 vuotta poliisina toiminut Sinivuori sanoo.