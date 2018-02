Viikonlopun villisikajahdin tulos: seitsemän kaatoa – laji on hankala metsästää

Erätalousneuvos Vesa Ruusila arvioi, että viikonlopun villisikajahti oli niukasta saaliista huolimatta hyödyllinen ja tarpeen. Hänen mukaansa Suomen metsästäjien ja metsästysseurojen on saatava koulutusta ja opittava yhteistyötä nopeasti lisääntyvän tulokaslajin säätelemiseksi.

Villisian metsästystä on Ruusilan mukaan syytä oppia myös siksi, että runsaslukuisena laji lisäisi afrikkalaisen sikaruton leviämisen riskiä Suomeen Venäjältä tai Virosta. Metsästystaitojen hiominen on tarpeen siitäkin syystä, että varovainen villisika on vaikea metsästettävä.