Viime yönä rikottiin lämpöennätyksiä – ensi yöstä tulossa jopa vielä tukalampi: Lämpötila pysyy korkealla ja ilma äärimmäisen kosteaa

Pääkaupunkiseudulla on saatu tänään pientä helpotusta helteen tuomaan tukaluuteen voimakkaan tuulen ansiosta. Iltapäivän aikana Helsingissä nähtiin myös pieni myrskypuuska, jonka ukkosrintama toi tullessaan. Yleisesti ilma on kuitenkin edelleen hyvin tukalaa lämpimän ja kostean sään vuoksi.

Etelässä kuluvan kesän yölämpöennätys rikki

– Kyllä se on mahdollista. Ensi yöstä on tulossa trooppinen, sillä ilmankosteus on jopa yli 90 prosenttia ja lämpötilojen ennustetaan pysyvän etelässä yli 20 asteessa. Tulossa on tukala yö.