Viimeinkin kunnon talvimeininki: Lähes kaikki Suomen laskettelurinteet ovat nyt auki

– Tänä vuonna maa on ollut hyvin kahtia jakautunut. Pohjoisessa kausi lähti todella aikaisin liikenteeseen ja siellä on ollut hienot kelit koko kauden. Etelä- ja Keski-Suomi taas lähtivät todella myöhään liikkeelle. Laajemmin keskukset saatiin auki tammikuun puolella, kertoo Suomen Hiihtokeskusyhdistyksen toiminnanjohtaja Harri Lindfors.

Vesisade ei innostanut laskettelurinteisiin

Nyt tilanne on täysin toinen, kun lunta on etelässäkin parikymmentä senttiä.

– Onhan se kauniimpaa ja innostavampaa, kun on lunta maassa. Jos lunta on viisikin senttiä, on aivan eri fiilis lähteä mäkeen verrattuna siihen, että maa on musta.