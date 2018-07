"Viimeksi tässä on kävelty ennen Turun paloa" – rauniokaivaukset kertovat suomalaiselämästä 700 vuoden ajalta

Näkymä Turun Katedralskolanin jumppasalissa on kuin pieni hyppy historian siiville.

– Täällä on mahdollista nähdä kerralla 700 vuotta suomalaista kaupunkirakentamista ja sen eri vaiheita. Tällaista vastaavaa 300 neliötä muurattua kaupunkirakentamista ei voi löytää muualta kuin Turusta, Uotila sanoo.

Uotilan mukaan kaivannoissa esiin tulleet löydöt osoittavat, että alueella on ollut tasaista asutusta pitkään.

Vanhimmat löydöt on tehty 1400-luvulta, mutta niiden perusteella on voitu olettaa, että asutusta näillä sijoilla on ollut jo ennen sitä 1300-luvulta.