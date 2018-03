Viisi kysymystä sukellusvene-Madsenin oikeudenkäynnistä: Löytyykö tapaukselle minkäänlaista vertailukohtaa?

– Olen seurannut mielenkiinnolla. Siinä on koko ajan tullut jotain uusia hämmentäviä seikkoja esille tämän jutun kestäessä. On mielenkiintoista katsoa, tuoko oikeudenkäynti jotain uutta siihen mitä julkisuudessa on tähän asti ollut esillä.

– Jos Madsenin katsotaan syyllistyneen siihen, mihin syyttäjä hänen väittää hänen syyllistyneen, niin kyllä elinkautinen on hyvin mahdollinen. Tanskan laissa on aika väljä tuo raami murharikoksessa – se on viidestä vuodesta vankeutta elinkautiseen. Jos se pitää paikkansa, mitä syyttäjä syytteessä kertoo, niin kyllä silloin se elinkautinen on hyvin relevantti vaihtoehto.