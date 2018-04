Viking Gracesta tehtiin uuden ajan purjealus: Päästöjä vähentävä suomalaiskeksintö ei tosin näytä perinteiseltä purjeelta lainkaan

Suomalainen cleantech-yritys Norsepower on kehittänyt roottoripurjettaan viisi vuotta. Toimitusjohtaja Tuomas Riskin mukaan roottoripurje on erittäöin ajankohtainen ja kiinnostaa myös Suomen rajojen ulkopuolella.

– Ympäristölainsäädöntö on kehittynyt hyvään suuntaan ja lisäksi laivaliikenteen polttoaineiden hinnat ovat kovassa nousussa. Nykyaikaiselle mekaaniselle purjeelle riittää nyt kysyntää.

Ei aivan tavallinen purje

Roottoripurje ei nimestään huolimatta näytä purjeelta, vaan enemmänkin paksulta mastolta. Riskin mukaan toimintaperiaate on kuitenkin sama.

– Se on pyörivä sylinteri, jossa ainoastaan pinta liikkuu. Teräksisen metallisisuksen sisällä pyöritetään kevyttä komposiittirumpua, joka altistuessaan tuulelle luo paine-eroa. Se työntää laivaa eteenpäin perinteisen purjeen tavoin, Riski selventää.

– Meillä on tavoitteena tässä projektissa vähentää polttoaineen kulutusta noin 300 tonnilla, mikä tarkoittaa noin 900 tonnin hiilidioksidipäästöjä vuodessa. Se on todella merkittävä määrä, ja nyt täytyy muistaa, että tässä aluksessa on vasta yksi keskikokoinen purje. Useampia purjeita asentamalla tämänkin kokoluokan aluksessa voidaan päästä 5–10 prosentin säästöön polttoaineessa.