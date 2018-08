Viljelijät hermostuvat kuivuuteen ja kuumuuteen: "Peli on jo menetetty, joillekin alueille tulee nollasato"

– Ja juuri kun moni viljelijä on lisännyt kauran viljelyä kuten minäkin, sanoo tyrnäväläinen viljelijä Ilkka Matinolli.

Hän on jatkanut sukutilansa viljelyä 16-vuotiaasta saakka, yli kolmekymmentä vuotta. Matkan varrelle on mahtunut monenlaista satoa, nyt tilanne on erikoinen.