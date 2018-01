Viranomaiset varautuvat pahimpaan: Hätäkokous järjestetty sähkökriisin varalta – "Asukkaiden varattava vettä ja kynttilöitä"

– Pelastuslaitoksen toiveena oli, että pidetään kokous, jossa kerrotaan kunnan päättäjille, mihin on varauduttu ja mitä on odotettavissa. Tänään pidettävään kokoukseen osallistuu sähköyhtiön, kunnan, pelastuslaitoksen, poliisin, rajavartiolaitoksen, soten sekä puolustusvoimien edustajat keskustelemaan asiasta, Reinikka toteaa.

Sähkökatkojen kannalta kriittisimpiä alueita ovat sähkölinjat, jotka on tehty pintavetoina. Tällaisia ratkaisuja on erityisesti Itä-Suomessa ja Kainuussa.

– On hyvin vaikea määritellä tiettyjä alueita, joissa sähkökatkon uhka on korkein. Tähän pätee harvoin meteorologin käyttämä kehotus: Parempi ennustus on katsoa ulos ikkunasta, jos puissa on paljon lunta ja asut alueella, jossa on paljon sähkökatkoja, tulee niitä luultavasti myös nyt, Pouta toteaa.