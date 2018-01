Virolaisyrityksellä hurja visio: Helsinki–Tallinna-väli puolessa tunnissa pintaliitäjällä?

Kesällä 2015 perustetun yrityksen toimitusjohtaja Ville Högman kertoo, että hanke on jo hyvässä vauhdissa. Yritys on tehnyt sopimuksen yhteensä 15 pintaliitäjän, eli niin sanotun maaefektialuksen hankkimisesta.

Historiassa maaefektialuksiin on luotettu muun muassa Neuvostoliiton laivastossa. Myös Sea Wolf Expressin alukset rakennetaan itärajan takana.

Högmanin mukaan niiden toimittajana on venäläinen RDC Aqualines. Ensimmäinen prototyyppi on jo valmis, ja tällä hetkellä venäjällä askaroidaan toisen, suuremman koekappaleen parissa.

Tavoitteena 1000 matkustajaa kuukaudessa

Sea Wolf Expressin Suomenlahdelle tilaamat maaefektialukset ottavat 12 matkustajaa kerrallaan. Yhdellä aluksella on Högmanin mukaan mahdollista kuljettaa 144 ihmistä päivässä.

Hanke on viivästynyt

Liikennöinnin aloittamiseen on kuitenkin vielä matkaa, ja kuten joukkoliikennehankkeilla on tapana, myös Sea Wolf Expressin huima visio on kärsinyt viivästyksistä.