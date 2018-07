Viron entinen pääministeri seurasi huolestuneena Trumpin ja Putinin tapaamista: "Kaksi tuntia kahden kesken on liian pitkä aika"

– Olin hieman huolestunut siitä, että kahden valtiojohtajan kahdenkeskinen tapaaminen oli niin pitkä. Kaksi tuntia keskustelua kahden kesken on vähän liian pitkä aika.



– Kahdenkeskeisiä tapaamisia pitää olla, mutta isojen tapaamisten pitää olla läpinäkyviä ja niissä pitää olla myös muita mukana, Rõivas sanoo MTV Uutisten haastattelussa SuomiAreenalla Porissa.

Suomi järjesti tapaamisen hienosti

Rõivaksen mukaan tapaamisesta ei seurannut mitään erityisen hyvää – paitsi Suomelle.

– Totta kai huolestuttaa se, kun yleisö on sitä mieltä, että Trump ei sanonut mitään todella pahaa. Selvä on, että ei sieltä mitään hyvääkään tulosta tullut. Ainoa erittäin hyvä asia oli se, että Suomi järjesti tapaamisen todella hyvin, Rõivas kehuu.

Viron entisen pääministerin ja nykyisen kansanedustajan mukaan Suomessa ei kannata liikaa miettiä huippukokouksen hintalappua.

– Se, että Helsinki pääsi historiankirjoihin, on paljon tärkeämpää kuin se pari miljoonaa mitä tapaaminen maksoi. Helsingin rooli oli tärkeä.

Putin voitti selvästi

Rõivaksen mukaan ei ole kysymystäkään siitä, kumpi valtionjohtaja ”voitti” tapaamisessa.

– Se oli ilmiselvästi Putin. Putinilla oli selvempi agenda ja hänelle on voitto jo se, että hän pystyy seisomaan tasa-arvoisena Amerikan presidentin vierellä.



– Amerikka on selvästi maailman suurin talous ja monessa muussa mielessä myös todella tärkeä. Toki Venäjäkin on iso valtio, mutta taloudeltaan se on vain noin Hollannin kokoinen.

Viron entisen pääministerin mielestä Venäjän aggressiivinen tyyli ei ole oikea tapa kasvattaa arvostusta.

– Putinin valta on ollut jo 2000-luvun alusta asti samanlainen.

Tunneli tulevaisuudessa

Rõivas uskoo, että Helsingin ja Tallinnan välille rakennetaan vielä tunneli, vaikka tuskin se valmistuu vielä vuoteen 2024 mennessä.

– Tunneli on hyvä projekti ja uskon, että se on realistinen. Ehkä parinkymmenen vuoden kuluttua meillä on se.

Rõivaksen mukaan olisi hyvä saada tunneliin yksityisrahoitusta ja sitä myös tarvittaisiin. EU:n tukikin olisi tärkeää.

– Pelkästään valtion rahalla sitä ei rakenneta, se on niin iso hanke.

Rõivas on ollut koko kesän kiireinen, mutta hän toivoo pääsevänsä myös pian lomailemaan hetkeksi.