Viulisti yllättyi te-toimiston kirjeestä – alttoviulistin paikkaa tarjottiin karenssin uhalla: "Ne ovat täysin eri soittimia"

– Sain tällä viikolla työvoimatoimistosta kirjeen, että minun on haettava alttoviulistin tehtävää. Ongelmana on vain se, että en ole alttoviulisti, vaan viulisti. Kuinka on oikea reitti menetellä nyt? Pelkonen kysyi Twitterissä.



Kirjeessä TE-toimisto kertoi arvioineensa, että Pelkosen ammattitaito ja osaaminen vastaavat sooloalttoviulunsoittajan tehtävän vaatimuksia, jollaista Sinfonia Lahti hakee riveihinsä.

Mainos (uutinen jatkuu alla)

Pelkonen ei ole kuitenkaan koskaan soittanut alttoviulua, vaan hänen soittimensa on viulu.

– Ne kuuluvat samaan jousisoitinperheeseen, mutta ne ovat täysin eri soittimia. Alttoviulu on jo soittimena niin paljon isompi kuin viulu, että se sopii erityyppiselle keholle. Minulle alttoviulu ei sovi, koska minulla on liian pienet kädet ja sormet, Pelkonen kertoo.

Pelkonen olikin äärimmäisen yllättynyt siitä, että TE-toimisto ehdotti hänelle alttoviulistin paikan hakemista.

Mainos (uutinen jatkuu alla)

– En ole koskaan soittanut sitä eikä minulla edes ole alttoviulua. Totta kai minua kiinnostaa soittaa Lahden kaupunginorkesterissa, mutta nyt on niin eri soittimesta kyse, että en voi alkaa opetella uutta instrumenttia. Tarvitsisin toisen elämän, että ehtisin opetella alttoviulun soittamisen, hän sanoo.

Kirjeessä uhattiin karenssilla

Pelkosen ensireaktio TE-toimiston kirjeeseen oli yllätys ja naurunpyrskähdys. Sen jälkeen heräsi pelko.

– Kirjeen toisella sivulla uhataan karenssilla, jos en ota yhteyttä työnantajaan. Soitin TE-toimistoon, mutta en pysty hoitamaan asiaa netin kautta, vaan minun pitää mennä paikan päälle toimistoon selvittämään, että en voi hakea tätä työpaikkaa.

Pelkonen on ollut vuosia freelancer ja tehnyt töitä useissa eri kaupunginorkestereissa viimeisten 15 vuoden aikana. Hän on työskennellyt myös ulkomailla.

Pelkonen on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta, musiikkipedagogiksi Päijät-Hämeen konservatoriosta sekä diplomiviulistiksi ja diplomi viulunsoitonopettajaksi Lontoon Royal Academy of Musicista.



– Pätevyyteni kyllä riittäisi vaikka mihin, mutta muusikkojen on lähes mahdotonta saada vakituisia työsopimuksia. Olen työtön työnhakija, koska minulla ei ole kirjallista työsopimusta minnekään, vaikka teen tälläkin hetkellä kolmea eri työtä freelancerina.

– Se on suuri ongelma Suomessa, että freelancer-muusikoille ei tehdä kirjallisia työsopimuksia, joten joudun jatkuvasti hakemaan töitä työttömänä työnhakijana.



Pelkosella on myös huonoja kokemuksia siitä, että määräaikaisten sopimusten jälkeen hänen toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi muuttunut työsuhde purettiin heti.



Pelkonen onkin nyt seurannut tiiviisti aktiivimallista käytyä keskustelua ja hän peräänkuuluttaa työnantajien vastuuta.

– Mikä on työnantajan aktiivimalli ja vastuu? Olen työllistänyt itseni 20 vuotta putkeen eikä ongelma ole siinä, etten olisi aktiivinen. Mutta työnantajat toimivat laittomasti eikä määräaikaisia työntekijöitä vakinaisteta. Päättäjien pitäisi miettiä myös sitä.

Ei ole selvitetty soitinten eroja

Uudenmaan TE-toimiston johtajan Jarmo Ukkosen mukaan TE-toimisto valikoi vapaita työpaikkoja työttömille työnhakijoille sen mukaan, mitä tietoja nämä itsestään ilmoittavat.

– Asiakas kertoo meillä historiastaan, osaamisestaan ja suunnitelmistaan. Sitten kun meille tulee työvoimatilaus, niin asiantuntija vertaa, että täyttäisikö tämä asiakas nämä, Ukkonen kertoo.



– Jos on viulisti, jolle on tarjottu alttoviulistin paikkaa, niin siinä on ehkä arveltu, että viulisti osaa soittaa myöskin alttoviulua. Tarkoitus on, että vaihtoehtoja tarjotaan aika laajalla haarukalla. Jos selviää, että viulisti ei osaa alttoviulua soittaa, niin on tapahtunut virhe, jolloin se voidaan muuttaa ja perua, Ukkonen sanoo.

Ukkonen arvelee, että tässä tapauksessa ei ole tarpeeksi tarkasti selvitetty mitä eroa on viululla ja alttoviululla.

– Epäilen, että tässä on haluttu laajasti tarjota viulistin tehtäviä eikä ole niin tarkkaan menty katsomaan, mikä viulun ja alttoviulun ero on. Yleensä kun on erikoisempi soitin tai erityislaite, niin siinä tulee tulkinnan paikka. Jos työnantajan puolelta vielä vahvistetaan, että ei viulisti voi tehdä alttoviulistin työtä, voi heti sanoa, että se pitää arvioida uudelleen.

Kirjeeseen on reagoitava

Ukkosen mukaan työttömän työnhakijan on kuitenkin reagoitava kirjeeseen, vaikka hän ei työpaikkaa hakisikaan.



– Se on pahin mahdollinen skenaario, jos asiakas ajattelee, että tätä en ainakaan hae ja panee kirjeen roskakoriin. Jos olet saanut työtarjouksen etkä reagoi siihen millään tavalla, niin se aiheuttaa tutkinnan ja selvittelyn. Kyllä niihin aina pitää reagoida, Ukkonen muistuttaa.

Miten TE-toimiston ja työnhakijan eriävä näkemys työhön sopimisesta ratkaistaan?

– Se riippuu siitä, mistä eriävä näkemys johtuu. Se voi olla inhimillistä, eli että työpaikka on ollut vääräntyyppinen. Kun ottaa asiantuntijaan yhteyttä, niin voi selvittää sen virheen.