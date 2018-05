VR Group myy sittenkin osan Pasilan konepaja-alueesta Bruce Oreckille – VR Group: "Lopputulos paras mahdollinen"

Videolla Bruce Oreck kertoo vuonna 2016 antamassaan haastattelussa, mikä Suomessa on pielessä.

VR:n omistuksessa olevan Vallilan konepajan konepajatoiminta on loppunut vuonna 2003 ja alueen omistuksista on sen jälkeen luovuttu systemaattisesti pala palalta.

Myyntiprosessi Vallilan Konepaja-alueesta on aloitettu vuonna 2004 ja erilaisista vaihtoehdoista on käyty neuvotteluja useiden toimijoiden kanssa.

– Merkittävin jäljellä ollut maalaamon, kokoonpanohallin ja sähköjunahallin muodostama kokonaisuus on sekä teknisesti, että toiminnallisesti poikkeuksellisen vaativa kehityskohde, jota koskee myös laajat suojelurajoitukset, VR Groupin kiinteistöjohtaja Ari Mäkinen sanoo.

– Kohteelle on pitkään etsitty ostajaa, jolla on halu ja kyky kehittää aluetta vastuullisesti. Pitkien ja monimutkaisten neuvotteluiden jälkeen saavutettu lopputulos on VR:n, sen omistajan ja myös alueen toimijoiden kannalta paras mahdollinen, Mäkinen jatkaa.