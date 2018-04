VR: näkökulma kryptiseen ostosoppaan: Oreckin julkista kaupankäyntiä ei voi kommentoida – "Hän tiesi, miten kauppa etenee"

Piti olla yksinoikeus – VR ei kommentoi

Oreckin viestintävastaava Karoliina Kuusi kertoo, että he kävivät ”ekslusiivisia neuvotteluja” kaupasta. Siis heillä olisi ollut yksinoikeus ostaa rakennukset.

Miten tällainen on ollut mahdollista? Kuka lopulta lupasi kenelle ja mitä? VR:n viestintäjohtaja Tatu Tuominen pähkäilee asiaa, soittaa hetken päästä takaisin ja ilmoittaa yhtiön juristien suulla tähänkin niukasti:

– Myyntiprosessi on yhä kesken eikä yhtiö voi lausua asiasta julkisuuteen muuta.

VR on joka tapauksessa ilmoittanut Oreckille kilpailevasta tarjouksesta. Näin hän voi päättää, onko vielä mukana.

Kova henkinen isku – vieläkö jatketaan?

Kauppaan uskonut Oreck on suunnitellut aluetta jo pitkään. Tavoitteena on ollut muuttaa vanha konepaja ravintola-, toimisto- ja liiketiloiksi. Suomeen juurtuneen Yhdysvaltain entisen suurlähettilään usko ylistämäänsä maahan on nyt koetuksella.