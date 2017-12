VR viilaa lähiliikenteen sääntöjä vuodenvaihteessa – alle 7-vuotiaat ja lastenvaunuja kuljettavat matkustavat jatkossa ilmaiseksi

Tähän asti lastenlipun ikäraja VR:n lähiliikenteessä on ollut 4–16 vuotta, mutta vuodenvaihteessa ikärajaksi muuttuu 7–16 vuotta. Lastenlipun hinta on puolet aikuisten kertalipun tai 10 kerran sarjalipun hinnasta.

Muutosten tarkoituksena on yhtenäistää käytännöt HSL:n ja VR:n lähiliikenteessä. HSL:n lähiliikenteessä lastenlipun ikäraja on tähänkin asti ollut 7–16 vuotta ja lastenvaunujen kanssa on voinut matkustaa veloituksetta.