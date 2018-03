Vuoden journalisti Olli Seuri: Lukijat eivät kaipaa portinvartijoita – jutun julkaisu pystyttävä perustelemaan

Seuri totesi kiitospuheessaan, että journalismin on oltava avointa ja läpinäkyvää, ja yleisön kanssa on uskaltauduttava dialogiin etenkin silloin kun skuuppi, tutkiva juttu tai haastattelu herättää kysymyksiä ja voimakkaita reaktioita.

– Yleisölle on pystyttävä kertomaan, miksi tällainen juttu on julkaistu, miksi tämä näkökulma on relevantti tai miksi tällaisesta aiheesta täytyy nyt puhua. Journalistiset valinnat on perusteltava entistä huolellisemmin, Seuri sanoi.