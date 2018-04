Vuoden pakolaismies oli yksi Turun puukottajaa jahdanneista: Rasistiksi leimaamisesta ei ole hyötyä – "Seuraa syyttelyn kierre"

19-vuotias Hosseini tuli Suomeen turvapaikanhakijana Afganistanista syksyllä 2015. Nyt hän toimii aktiivisesti We see you -ryhmässä ja on mukana järjestämässä rasismin vastaista toimintaa Turussa. Hän oli myös yksi nuorista miehistä, jotka jahtasivat Turussa viime elokuussa puukottanutta.