Vuosi 2017 oli Suomen tilastoidun liikennehistorian turvallisin – 15 prosentin lasku kuolemissa vuoden aikana

– Liikenteen automaattivalvontaa on lisätty, mutta on paljon merkittävämpiäkin syitä. Ensinnäkin tienpitäjät ovat tehneet hyvää työtä: kaupungit ovat rakentaneet entistä turvallisempia teitä ja erottaneet pyöräilijät ja jalankulkijat käyttämään yhä enemmän omia reittejään. Lisäksi muun muassa risteyksien riskejä osataan nykyisin ehkäistä.

Vanhat autot vaihtoon



Suurin yksittäinen liikenneturvan kohennus on Pastersteinin mukaan kuitenkin saatu "todella paljon kehittyneistä" autoista. Niihin on saatu uutta turvatekniikkaa ja automaatiota, jotka suojaavat sekä ajokin sisällä että törmäyksessä myös vastapuolta.

– Viime vuonna tammi-marraskuussa kuoli 11 pyöräilijää. Pitemmän ajan keskiarvo on ollut 25 menehtynyttä pyöräilijää tammi-marraskuussa. Tässä on tosi iso muutos.

Suomen tienpito on kirvoittanut viime aikoina soraääniä siitä, että niin kutsuttu alempi tieverkko on joidenkin mielestä rapautunut monin paikoin kehnoon kuntoon. Jos osassa maanteistä ajettavuus on heikentynyt, asiaan on Pastersteinin mukaan tehokas reagointitapa: nopeusrajoituksia on näillä tieosuuksilla tiukennettava.