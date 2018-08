Weekend Festivalilla jälleen täysi kaaos – Silminnäkijät: Useita tappeluita, tuntikausien jonotus ilman vettä, itkeviä vieraita

Tuntikausien jonotus ilman vettä

Osa jonottajista on joutunut jonottamaan tuntikausia ilman vettä, sillä juomapullot on kerätty pois.

Silminnäkijä: Useita tappeluita

– On meidänkin korviin huhuja kantautunut. Tuttuja on paljon, kun on paljon nuoria paikalla, ja some laulaa, Helminen lisää.