Yhä useampi matkailija valitsee kohteekseen Helsingin – "Aito kaupunki, jossa yhdistyvät urbaanit kokemukset ja luonto"

Helsinkiä markkinoivat ovat viime vuosina satsanneet ulkomaisen näkyvyyden kasvuun. Kaupunkiin on tuotu niin kansainvälisiä toimittajia kuin sosiaalisen median vaikuttajiakin.

– Helsinki näkyy ja kuuluu, jolloin se saa lisää vetovoimaa, joka vaikuttaa matkapäätöksiin, Helsinki Marketingin toimitusjohtaja Laura Aalto kertoo Huomenta Suomessa.



Kasvava matkailu koko Suomen trendi



Aallon mukaan Helsingissä vietettyjen öiden määrässä on nähty kasvua vuoden takaisesta. Viime vuonna kaupungissa ylittyi neljän miljoonan yöpymisen raja. Kaupungissa yövytään 13 prosenttia enemmän, joka on hyvä vertailuluku verrattuna kaupungin kilpailijoihin. Muissa pohjoismaissa yöpymisten kasvu on noin muutaman prosentin luokkaa. Helsingin ohella matkailu kasvaa koko maassa.



– Meillä on hyvä tilanne, sillä kasvamme nopeammin kuin kilpailijat. On silti totta, että pohjoismaat profiloituvat hyvin samankaltaisina.



Helsingissä yöpyvistä matkailijoista noin puolet saapuu bisnesmatkalle ja puolet lomailemaan, Aalto summaa. Helsingin reipas matkailun kasvu on suurilta osin seurausta venäläisturistien paluusta.



– Markkinamme ei ole riippuvainen yhdestä lähtömaasta. Venäjän lisäksi meillä on enemmän kiinalaisia matkailijoita, mutta myös Saksan ja Britannian markkina kasvaa.



Kiinalaisturisteja halutaan palvella älypuhelinsovelluksella



Aallon mukaan Helsingin etu muihin pohjoismaisiin kaupunkeihin verrattuna on sen pieni koko. Kaupungin keskusta on sopivan kokoinen ja luonto pienen matkan päässä.



– Helsinki erottuu muista kulmikkaampana kaupunkina, jossa yhdistyvät urbaanit kokemukset ja luonto. Esimerkiksi Suomenlinnaan tai Vallisaareen pääsee vartin laivamatkalla, Aalto luonnehtii.



Turistien palveleminen on saanut Helsinki Marketingin etsimään uusia kumppaneita. Kiinalaisturisteja palvellakseen Helsinki Marketing julkaisi yhdessä kiinalaisen We Chat -palvelun kanssa We Chat Helsinki -sovelluksen.