Yhä useampi sairaanhoitaja ottaa influenssarokotuksen

Uusi tartuntatautilaki määrää, että tiloissa, joissa on riskiryhmiin kuuluvia, saa vain erityistapauksissa käyttää työntekijöitä, joilla on puutteellinen rokotesuoja.

Suunenäsuojuspakko kannustaa ottamaan rokotteen



Sairaalahygienia- ja infektiontorjuntayksikön ylilääkäri Esa Rintala Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä kertoo, että periaatteena heillä on, että säännöllisesti potilastyössä olevilla on maaliskuun alusta alkaen oltava rokotussuoja. Sen puuttumiselle täytyy olla pätevä syy, kuten merkittävä rokoteallergia.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloiden henkilökunnasta influenssarokotteen oli ottanut vielä neljä vuotta sitten vain alle kolmannes. Nyt näin on tehnyt jo yli 70 prosenttia. Teho-osastoilla, hematologisilla osastoilla ja syöpäosastoilla kattavuus on yli 90 prosenttia.

– On myös yksiköitä, joissa kattavuus on perinteisesti ollut hyvin korkea, 100 prosenttia. Lasten- ja nuortenklinikka on tästä hyvä esimerkki, Rintala sanoo.

Toimivaa järjestelmää yritetty vuosia



Kymenlaakson sairaanhoitopiirin Carean infektioylilääkäri Risto Pietikäinen toteaa, että hänen sairaanhoitopiiristään on vain niukasti tietoa saatavilla. Ongelmana on, että Carealta puuttuu sekä tietokoneohjelma rokotuskattavuuden seuraamiseen että sovellus ePiikki, joka on käytössä monessa muussa sairaanhoitopiirissä. ePiikki antaa reaaliaikaisen tiedon siitä, kuinka monta työntekijää on rokotettu, ilman että rokotettujen henkilötietoja paljastetaan.