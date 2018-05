Yhdysvaltain uusi suurlähettiläs Bob Pence ihailee Iivo Niskasta ja sisua – Suzy-vaimo hämmästeli Suomen kaunista säätä

"Pidämme kävelemisestä"

– Pidämme kävelemisestä. Suzy on parina viime iltana kävellyt tässä lähistöllä ja Esplanadilla, hienoa seutua, ja olemme jo löytäneet pari erittäin tasokasta ravintolaa, Pence kertoi.

Ennen Suomeen tuloaan Pence kertoi olleensa läsnä Suomen ja Ruotsin puolustusministerien tavatessa puolustusministeri James Mattisin aiemmin tässä kuussa Pentagonissa. Pence on tavannut myös Suomen Washingtonin suurlähettilään Kirsti Kaupin.

Pencen mukaan politiikka on hänelle harrastus. Hän kertoo toteuttavansa Donald Trumpin ulkopolitiikkaa lähtökohtanaan reiluus, ystävällisyys ja suoruus. Hillitty ja rauhallisesti puhuva diplomaatti korosti maiden hyviä suhteita ja halunsa tekemään töitä asian eteen. Presidentti Sauli Niinistölle hän luovuttaa valtuuskirjansa tällä viikolla.

Pence toi esiin viisi korkeimmalla sotilasansiomitalilla Medal of Honorilla palkittua suomalaislähtöistä miestä, jotka aikoinaan palvelivat Yhdysvaltain asevoimissa –Espanjan-Yhdysvaltain sodassa 1898, boksarikapinassa Kiinassa 1800-ja 1900-lukujen taitteessa, ja ensimmäisessä maailmansodassa.

Kennedy Centerin toiminnassa mukana

Pence on neljän viime vuoden ajan ollut tekemisissä kulttuurikeskus Kennedy Centerin kanssa Washingtonissa. Muun muassa taidemuseo Kiasman suunnitelleen arkkitehti Steven Hollin suunnittelema keskuksen lisärakennus on parhaillaan työn alla. Kennedy Centerin johtokunnan jäsenyyden lisäksi hän on toiminut myös muun muassa World Affairs Councilin johtokunnassa.