Yksi lapsi haukkuu, lyö ja raapii muita päiväkodissa Tuusulassa – vanhempien mitta täyttyi ja he kantelivat aviin

Ryhmää häiriköivä poika on muun muassa vetänyt ryhmäläisen tytön housut alas, sylkenyt muita lapsia, lyönyt, haukkunut ja raapinut. Väkivalta on kertomusten mukaan ollut hyvin impulsiivista.

Vanhemmat tyytyväisiä päiväkodin henkilökuntaan

Päiväkodin henkilökunta on vanhempien mukaan toiminut moitteettomasti ja kykyjensä mukaan, mutta kunnan virkamiesten toimintaan vanhemmat ovat pettyneitä. Vanhemmat kertovat Keski-Uusimaa-lehdessä olleensa marraskuusta asti toistuvasti yhteydessä muun muassa varhaiskasvatuspäällikköön ja muihin virkamiehiin, mutta mikään ei ole muuttunut.

Vanhemmat sanovat Keski-Uusimaa-lehdessä olonsa olevan nyt toiveikkaampia, mutta yhteydentottoja ryhmässä on silti edelleen.

Avi: Kantelu on saapunut

– Kantelu on tehty Tuusulan varhaiskasvatuksen johdosta. Se liittyy tuusulalaiseen esikouluryhmään, mutta vaitiolovelvollisuuden takia en voi avata asiaa enempää. Kantelun on toimittanut yksi vanhempi, mutta allekirjoituksia muilta vanhemmilta on lukuisia, Kivistö kertoo.