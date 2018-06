Yksi vartija vahtii yhä useampaa vankia – sellien ovia joudutaan pitämään kiinni henkilökunnan puutteessa

Rikosseuraamuslaitoksen kehitysjohtaja Pauli Niemisen mukaan erityisesti kuntouttavaa henkilökuntaa tarvittaisiin lisää, sillä vankien kuntouttavaan toimintaan osallistumisaika on pieni.

– Mielestäni me olemme kuitenkin onnistuneet hyvin rationaalisessa ja inhimillisessa kriminaalipolitiikassa. Virkamiehenä toivon, että linja jatkuu ja on ennustettava. Selkeästi kehitettävä alue on tukipolun ulottaminen rangaistuksen jälkeiseen aikaan, vaikka yhteistyötä eri toimijoiden kanssa jo tehdäänkin, Nieminen sanoo.