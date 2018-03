SPR:n Veripalvelun monopoli saattaa murtua – mahdollinen uusi toimija vielä kovin vaitonainen

Veripalvelu Pisaran hallituksen ainoaksi varsinaiseksi jäseneksi on rekisteröity Niklas Elers. Hän sanoo STT:lle, että yhtiö on perustettu tänä vuonna, mutta sillä ei vielä ole varsinaista liiketoimintaa.

Avoimia, mutta eivät vielä



– Me tulemme olemaan hyvin avoimia siitä, mitä me teemme, mutta emme koe, että nyt on oikea aika antaa haastatteluita. Puolen vuoden kuluttua kerromme mielellämme toiminnastamme.