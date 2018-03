Yksityiset päiväkodit välttyvät lakolta – sosiaalipalvelualan työriitaan sopu

Sopimus on 26 kuukauden mittainen ja on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää yhteensä 3,47 prosentin palkankorotukset. Se vastaa liittokierroksella syntynyttä työmarkkinoiden palkankorotuslinjaa. Osa korotuksista kohdennetaan taulukkopalkkojen alarajoihin alan vähimmäispalkkojen korjaamiseksi. Lisäksi on sovittu jatkotyöstä alan palkkauksen kehittämiseksi.