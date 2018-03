Yläilmoissa vaanii todellinen vaara: Jättimäiset jääpuikot voivat tippua ihmisten niskaan karmein seurauksin

Alatypön mukaan Staralla on ollut jonkin verran keikkoja esimerkiksi silloista tai muista rakenteista roikkuviin jääpuikkoihin liittyen. Mahdollisista vaaranpaikoista on vastuussa rakenteen omistava taho, kuten kaupunki tai valtio.

"Tilanteet tulevat hirveän nopeasti"



Yhtäkään siltaa ei Alatypön mukaan tarvitse vältellä, mutta hereillä on hyvä olla.

– Kannattaa katsella, minkälainen jääpuikko siellä on ja voiko sen jollakin lailla kiertää. Kaupungin asiakaspalveluun voi ilmoittaa, jos näyttää siltä, että siellä on murtumaisillaan oleva iso jääpuikko tai on riski, että jääpuikko tippuu jonkun päälle.